Les actionnaires de Norwegian Air soutiennent le plan de restructuration

Crédit photo © Reuters

par Victoria Klesty

OSLO (Reuters) - Les actionnaires de Norwegian Air ont approuvé jeudi le plan de sauvetage financier de la compagnie aérienne, l'un des nombreux obstacles que la société doit surmonter pour survivre à la pandémie de coronavirus, a-t-elle déclaré.

Le transporteur s'attend à des négociations difficiles avec ses créanciers dans les mois qui viennent alors qu'elle cherche à réduire sa dette et son passif de quelque 66,8 milliards de couronnes (6,34 milliards d'euros), et doit également trouver des investisseurs et des créanciers disposés à injecter de l'argent frais.

Plus tôt ce mois-ci, la compagnie aérienne a bénéficié du dispositif de protection à l'égard de ses créanciers auprès des tribunaux de Norvège et d'Irlande, ce qui lui a accordé un peu de répit alors qu'elle cherchait à convertir sa dette en capitaux propres.

La société entend reprendre ses activités dès le 26 février, sous la forme d'une compagnie plus petite mais plus efficace avec moins d'avions, moins de dettes et plus de capitaux propres.

Plus de 80% des actionnaires de Norwegian ont autorisé le conseil d'administration à lever jusqu'à 4 milliards de couronnes norvégiennes sous la forme d'émissions d'actions ou d'instruments financiers hybrides.

Faute de quoi, Norwegian Air a déclaré qu'elle pourrait manquer de liquidités d'ici la fin du mois de mars.

La compagnie, qui a contribué à transformer les voyages transatlantiques en élargissant le modèle commercial de transporteur à bas coûts européen vers des destinations plus lontaines, a été contrainte pendant l'épidémie de coronavirus à maintenir au sol tous ses 140 avions, à l'exception de six d'entre eux.

"Compte tenu de la manière dont la situation se présente actuellement, l'activité de Norwegian commencera à se redresser à partir d'avril de l'année prochaine", a déclaré le directeur financier Geir Karlsen, cité par le site internet E24.

Parmi les principaux créanciers se trouvent les loueurs aéronautiques Aercap et BOC Aviation, le constructeur aéronautique européen Airbus et la United States Export-Import Bank, qui a aidé à financer les achats d'avions Boeing.

Les principales filiales qui possèdent des avions de Norwegian sont irlandaises, mais la société mère Norwegian Air ASA est enregistrée en Norvège.

Le titre de la compagnie aérienne gagnait 10% à 0,67 couronne à 10h31 GMT, mais il accuse toujours une baisse de 98% depuis le début de l'année.

(Victoria Klesty, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)