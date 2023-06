Les actionnaires de Nissan approuvent la nomination de 10 membres au conseil d'administration

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Les actionnaires de Nissan ont approuvé mardi les dix nominés au conseil d'administration du constructeur automobile japonais, dont le directeur général Makoto Uchida, au cours de la première assemblée générale organisée depuis qu'un nouvel accord d'alliance a été annoncé avec Renault. Ce rendez-vous se tenait dans un contexte tendu alors que, selon des sources, Nissan enquête sur des accusations selon lesquelles Makoto Uchida a fait surveiller Ashwani Gupta, son désormais ex-adjoint - annoncé ce mois-ci, le départ de Gupta du groupe a été effectif ce mardi. Dans la lettre rédigée par un haut conseiller pour formuler ces accusations, sont mises en exergue des divisions au sein de la direction de Nissan sur les relations avec Renault et des inquiétudes sur le transfert de propriété intellectuelle vers le groupe français. Aucune question n'a été posée sur ce sujet par les actionnaires lors de l'assemblée générale, trois jours après la publication d'éléments de la lettre. Nissan et Renault ont annoncé en février dernier une refonte de leur alliance prévoyant notamment que le groupe français réduise sa participation dans le groupe japonais, actuellement de 43%. Reuters a assisté à l'assemblée générale de Nissan, réservée aux actionnaires, grâce à la webdiffusion mise à disposition des investisseurs qui n'y prenaient pas part en personne. (Reportage Maki Shiraki et Daniel Leussink; version française Jean Terzian)