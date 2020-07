Les accords du Ségur de la santé signés à Matignon

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex et les représentants syndicaux ont signé lundi les accords de revalorisation salariale du personnel hospitalier conclu dans le cadre du "Ségur de la santé", vaste concertation entamée en pleine crise sanitaire du coronavirus.

"Cet accord historique se veut d'abord une reconnaissance considérable à l'égard de celles et ceux qui ont été en première ligne", a déclaré le chef du gouvernement. "Je n'ai pas de mal à dire qu'en ce sens, au-delà de la reconnaissance pour leur action, il s'agit d'une forme de rattrapage par rapport à des années de retard", a-t-il poursuivi.

"Cet accord nous rappelle que, dans une démocratie, nous avons toutes et tous à gagner au dialogue social. Je connais bien, y compris personnellement, beaucoup des représentants syndicaux, des représentants d'employeurs qui sont réunis derrière moi et ils savent que le dialogue, la concertation, la négociation seront toujours plus efficace que la confrontation et surtout la violence", a souligné le nouveau Premier ministre.

Après six semaines de discussions entre le gouvernement et les syndicats, qui ont majoritairement approuvé l'accord, les personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeute) et non médicaux (techniciens, brancardiers, agents administratifs…) ont obtenu 7,5 milliards d’euros.

Cette somme permettra notamment d'augmenter les salaires du personnel des hôpitaux et des Ehpad publics de 183 euros nets mensuels et de revoir les grilles de traitement. Une revalorisation des heures supplémentaires et du travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés est également envisagée, tout comme des recrutements. Olivier Véran, ministre de la Santé, a avancé le chiffre de 15.000 embauches.

L’accord prévoit en outre une augmentation de l’indemnité de service public exclusif que touchent les médecins hospitaliers n'exerçant que dans les établissements publics, ce qui représente 450 millions d'euros.

Des hommages au personnel hospitalier, particulièrement sollicité au plus fort de l'épidémie de Covid-19, auront lieu dans la soirée au Grande Palais en présence d'Olivier Véran et mardi, lors du défilé du 14-Juillet.

(Jean-Philippe Lefief)