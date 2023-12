Leonardo et le consortium franco-allemand KNDS s'associent dans les chars

MUNICH, ALLEMAGNE, 13 décembre (Reuters) - Le groupe de défense italien Leonardo et le consortium franco-allemand KMW+Nexter Defence Systems (KNDS) vont unir leurs forces pour créer une alliance européenne de chars d'assaut, a déclaré mercredi un porte-parole de Nexter. Une lettre d'intention établissant une coentreprise a été signée au ministère italien de la Défense, a déclaré à Reuters une source impliquée dans les négociations, ajoutant que la collaboration entre les parties "pourrait aller d'une coopération souple à l'intégration de la partie militaire de Leonardo dans KNDS". Le consortium KNDS est formé par le groupe allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et le groupe français Nexter Defence Systems. Le magazine allemand Der Spiegel a été le premier à faire état de la création de cette coentreprise, ajoutant qu'elle gérerait des contrats d'armement d'une valeur de près de 50 milliards d'euros. Selon le magazine, les trois entreprises ont notamment l'intention de collaborer au développement, à la fabrication et à la maintenance d'un nouveau char de combat basé sur le dernier modèle Leopard. L'objectif est d'établir un nouveau site de production pour le char Leopard en Italie, selon Der Spiegel, qui cite des sources de l'entreprise, ajoutant que l'usine serait utilisée "pour des projets européens et d'exportation". Le ministère italien de la Défense a refusé de commenter cette information. Un porte-parole de Leonardo n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. (Reportage Angelo Amante, Giulia Segreti, Stéphanie Hamel et Alexander Huebner ; rédigé par Nette Nöstlinger; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)