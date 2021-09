Lens vainqueur d’un derby perturbé

par Adrien Verger (iDalgo)

Cela faisait 15 que Lens n’avait pas battu Lille en Ligue 1. Lors de ce 113e derby du nord, entaché par des bagarres entre supporters à la mi-temps du match, Les Sangs et Or ont attendu la 74e minute de jeu pour débloquer la rencontre, par l’intermédiaire de Frankowski. En première période, Lens avait tenté, se procurant les meilleures occasions, pendant que Lille ne parvenait pas à cadrer la moindre frappe. La deuxième mi-temps s’équilibrait et c’est à ce moment-là que les joueurs de Franck Haise trouvaient la solution grâce à Frankowski qui effaçait Fonte pour tromper Grbic d'une frappe croisée du droit et marquer dans son premier derby. Le sursaut d'orgueil des Lillois en fin de match ne changeait rien, Lille concède une deuxième défaite de rang et pointe désormais à la 13e place du classement. De son côté, Lens remonte à la deuxième place, en attendant les matchs de demain.