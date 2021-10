Lens s’incline à Montpellier

par Adrien Verger (iDalgo)

L'avant-dernier match de cette 10e journée de Ligue 1 se disputait ce dimanche à 17h. Lens, dauphin du PSG, se rendait à Montpellier. Après une première période équilibrée, les deux formations rentraient aux vestiaires dos à dos, 0-0. En tout début de seconde mi-temps, Mavididi, sur un service de Savanier, permettait aux siens d’ouvrir le score. Même s’ils dominaient globalement les débats, les Sang et Or ne sont jamais parvenus à faire la différence dans cette rencontre. Ce n’est pas l’expulsion de Ferri à la 86e qui changeait la donne. Les Héraultais s’imposent 1-0 et remontent à la 13e place du classement. Lens reste 2e avec 18 points.