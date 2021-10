Lens domine Reims et confirme sa bonne forme

par Adrien Verger (iDalgo)

Le Racing Club de Lens s'impose 2-0 à Bollaert face à Reims et conforte sa seconde place. Dominateurs en première mi-temps, les Lensois ont attendu le temps additionnel pour ouvrir le score sur penalty après l’exclusion d’Hugo Ekitike pour un pied haut dans le visage de Kevin Danso. Arnaud Kalimuendo trompait le gardien après une frappe au milieu des buts. 1-0 donc au moment de rentrer aux vestiaires. A 11 contre 10, les Sang et Or n’ont pas beaucoup attendu pour faire le break. C’est Sotoca qui permettait aux Lensois de mener 2-0 à la 52e. Le score en restait finalement là. Lens confirme sa deuxième place, avec 18 points en 9 matchs, et revient à 6 longueurs du PSG qui jouera dimanche contre Rennes. Reims est 12e avec 10 points.