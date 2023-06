Lejeune, ancien de Valeurs actuelles, nommé directeur du JDD

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Valeurs actuelles Geoffroy Lejeune a été nommé directeur de la rédaction du Journal du Dimanche, annonce vendredi le groupe Lagardère, dont le rachat par Vivendi a été autorisé le 9 juin dernier par la Commission européenne. Geoffroy Lejeune remplace Jérôme Béglé, nommé directeur de la rédaction de Paris Match. La rédaction du JDD s'est mise en grève jeudi pour 24 heures à l'annonce de l'arrivée prochaine de Geoffroy Lejeune, présenté comme un proche d'Eric Zemmour et Marion Maréchal. Dans un communiqué, la Société des journalistes a dénoncé les "idées à l'opposé des valeurs que porte le JDD depuis soixante-quinze ans". Le mouvement a été reconduit vendredi, selon des sources internes citées par l'AFP. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)