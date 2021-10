Leipzig et les Borussia l’emportent facilement

par Hugo Peres (iDalgo)

Pour cette 7e journée de Bundesliga, Leipzig recevait le promu Bochum pour tenter d’enchaîner une deuxième victoire consécutive. Grâce à un Nkunku très en forme depuis ce début de saison, Leipzig s’est imposé 3-0 avec deux buts du français et un but de Silva et remonte à la 7e place.. Le Borussia Dortmund s’est lui imposé à domicile en dominant Ausbourg 2-1 grâce à un pénalty transformé par Guerreiro et un but de Brandt. Grâce à ce succès, Dortmung retrouve sa place de dauphin. Le Borussia M’gladbach s’est lui aussi imposé, cette fois à l’extérieur, face à Wolsburg qui concède sa deuxième défaite du championnat en perdant 3-1. Grâce à ce succès, le Borussia remonte à la 9e place. Dans les autres matches de la journée, Stuttgart a dominé Hoffenheim 3-1 et Fribourg s’est imposé 2-1 à l’Herta Berlin.