Legrand vise un CA annuel dans le bas de ses prévisions, le titre recule

8 novembre (Reuters) - L'action Legrand recule mercredi à la Bourse de Paris après que le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a abaissé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel dans le bas de la fourchette. Le titre Legrand cédait 1,78% à 81,86 euro à 10h47 GMT, tandis que le SBF 120 était stable au même moment. Legrand a enregistré au troisième trimestre une croissance organique de ses ventes de 1,8%, en-dessous des 3,4% prévus par J.P. Morgan et des 2% affichés le trimestre précédent. L'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires (hors change et Russie) pour 2023 à environ 5%, contre une fourchette précédente de 5% à 8%. Elle a cependant augmenté ses objectifs de marge opérationnelle ajustée dans une fourchette de 20,5% à 21%, contre 20,5% auparavant. JP Morgan estime que cette actualisation des prévisions devrait mener à des "changements limités" de son consensus pour 2023, mais s'attend à ce que le marché se focalise sur la baisse de la croissance organique du chiffre d'affaires par rapport à la progression de la marge. La remarque faite par Legrand concernant un "marché du bâtiment globalement en retrait" pourrait avoir des implications potentielles sur les prévisions 2024, ajoute JP Morgan. (Reportage Pierre John Felcenloben, rédigé par Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)