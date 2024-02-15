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Legrand : CA 2023 en hausse de +0,9% par rapport à 2022

Legrand : CA 2023 en hausse de +0,9% par rapport à 2022

15 février - Legrand SA:

* SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE, LE CA EST EN HAUSSE DE +0,9% PAR RAPPORT À 2022, POUR S'ÉTABLIR À 8 416,9 MEUR

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EST DE 1 770,2 MEUR EN 2023, EN HAUSSE DE +4,0% PAR RAPPORT À 2022

* AVANT ACQUISITIONS (À PÉRIMÈTRE 2022), ET HORS RUSSIE, LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE ATTEINT 21,2% DU CA EN 2023, EN HAUSSE DE +0,8 POINT VERSUS 2022

A lire aussi...Comptage

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2023 PROGRESSE DE +14,9% SUR DOUZE MOIS, À 1 148,5 MEUR, ET S'ÉTABLIT À 13,6% DU CA

* LE CASH FLOW LIBRE, AVEC UN PLUS HAUT HISTORIQUE DE 1 584,8 MEUR REPRÉSENTE 18,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

* OBJECTIFS 2024: UN CA ORGANIQUE ET PAR ACQUISITIONS EN LÉGÈRE CROISSANCE " LOW SINGLE DIGIT "

* PROPOSERA LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE DE 2,09 EUR PAR ACTION AU TITRE DE 2023, EN CROISSANCE DE +10% PAR RAPPORT À 2022

* OBJECTIFS: UN TAUX DE RÉALISATION RSE D'AU MOINS 100% POUR LA TROISIÈME ET DERNIÈRE ANNÉE DE SA FEUILLE DE ROUTE2022-2024

* OBJECTIFS 2024: UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE AVANT ACQUISITIONS COMPRISE ENTRE 20,0% ET 20,8%

Texte original sur Eikon

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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