Legrand affiche un CA en hausse à 6,31 milliards d'euros à 9 mois

8 novembre (Reuters)- - Legrand SA: * MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE ÉGALE À 21,6% APRÈS NEUF MOIS * LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES NEUF PREMIER MOIS ATTEINT 6,31 MDS D'EUROS (CONSENSUS 6,37 MDS D'EUROS), EN HAUSSE DE 2,5% SUR UN AN * PERSPECTIVES 2023: IMPACT LIÉ AUX OPÉRATIONS DU GROUPE EN RUSSIE ESTIMÉ À UNE PERTE NETTE D'ENVIRON 45 MILLIONS D'EUROS * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ POUR NEUF MOIS 2023 À 1,36 MLD D'EUROS, EN HAUSSE DE 9,9% SUR UN AN * PERSPECTIVES 2023: IMPACT POSITIF LIÉ AUX OPÉRATIONS DU GROUPE EN RUSSIE ESTIMÉ À 15 MLNS D'EUROS * PERSPECTIVES 2023: CROISSANCE DES VENTES (HORS FX ET RUSSIE) D'ENVIRON +5% * PERSPECTIVES 2023: MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE ENTRE 20,5% ET 21,0% DES VENTES AVANT ACQUISITIONS ET RUSSIE * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ À NEUF MOIS DE EUR 1,36 MLD (CONSENSUS EUR 1,36 MLD), EN HAUSSE DE 9,9% SUR UN AN Texte original: shorturl.at/lpCDY Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)