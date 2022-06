Législatives: La majorité présidentielle en tête devant la Nupes chez les Français de l'étranger

(Reuters) - La majorité présidentielle est arrivée en tête du premier tour des élections législatives dans la plupart des circonscriptions des Français de l'étranger, un scrutin tenu avec une semaine d'avance sur le reste du pays, et ses candidats affronteront dans la plupart des cas un adversaire issu de l'union des gauches au second tour.

Ensemble!, la coalition du parti de la majorité présidentielle, et la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) vont en effet s'affronter dans neuf des 11 circonscriptions des Français de l'étranger, selon les résultats définitifs publiés lundi.

Fait marquant de ce premier tour: la défaite de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, investi par la majorité présidentielle, dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco, devancé par le candidat de la Nupes, Renaud Le Berre mais surtout par le député sortant Stéphane Vojetta, qui s'était présenté en dissident.

La Nupes arrive également en tête des suffrages dans la 9e circonscription, qui couvre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, avec le diplomate Karim Ben Cheikh.

Interrogé sur son inquiétude face au défi que représente l'union de la gauche, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a déclaré lundi à France Info qu'il n'avait pas peur mais qu'il fallait "peut-être y aller encore plus fort".

L'union inédite des gauches emmenée par le camp de Jean-Luc Mélenchon, lequel s'est imposé en acteur principal de la gauche française lors de la présidentielle, ambitionne d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron.

Une majorité absolue au parlement requiert un minimum de 289 sièges.

Les résultats du week-end montrent que l'alliance de gauche fonctionne bien, a déclaré à Reuters Jean-Yves Dormagen, politologue à l'université de Montpellier.

"C'est la première fois que la coalition est testée dans un scrutin réel - nous nous dirigeons vers un duel entre Ensemble et la Nupes", a-t-il dit.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI sur les intentions de votes publié le 1er juin, la coalition présidentielle obtiendrait une majorité de sièges (275 à 310), devant la Nupes (170 à 205), suivis des Républicains, UDI et Centristes (35 à 55).

Jean-Luc Mélenchon, qui propose entre autres de ramener l'âge de la retraite à 60 ans et d'augmenter le salaire minimum, dépeint Emmanuel Macron comme un libéral prêt à raboter les droits des travailleurs et à servir les intérêts des plus riches.

