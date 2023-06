Législatives en Grèce : les conservateurs nettement en tête-sondage à la sortie des urnes

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Le parti conservateur du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis est arrivé nettement en tête des élections législatives de ce dimanche en Grèce, selon un sondage à la sortie des urnes réalisé conjointement par six instituts. Nouvelle Démocratie avait déjà nettement remporté un premier scrutin, le 21 mai, avec 40,8% des voix, mais sans atteindre la majorité absolue. Kyriakos Mitsotakis a donc refusé de former une coalition, faisant le pari de la tenue d'un nouveau scrutin, malgré les critiques dont a fait l'objet son parti, notamment pour sa gestion de la catastrophe ferroviaire près de Larissa début mars. Selon le sondage à la sortie des urnes, le Premier ministre grec est en passe de gagner son pari, Nouvelle Démocratie étant crédité de 40 à 44% des voix, loin devant le parti de gauche Syriza de son prédécesseur Alexis Tsipras, qui totaliserait entre 16,1 et 19,1% des suffrages. (Reportage du bureau d'Athènes, version française Tangi Salaün)