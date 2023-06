Législatives en Grèce : les conservateurs en passe d'avoir la majorité absolue

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Le parti conservateur du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a nettement remporté les élections législatives de ce dimanche en Grèce et devrait obtenir la majorité absolue au Parlement, selon les résultats presque définitifs. Après dépouillement de 91% des bulletins de vote, Nouvelle Démocratie était crédité de 40,5% des voix et 158 des 300 sièges au Parlement, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le parti conservateur a devancé de plus de 20 points le parti d'extrême-gauche Syriza de son prédécesseur Alexis Tsipras, qui totalisait environ 18% des suffrages. Devant ses partisans en liesse rassemblés à Athènes, le chef du gouvernement a estimé que cette victoire éclatante lui donne "un mandat pour poursuivre les réformes". "Ce soutien ne fait qu'accroître ma responsabilité pour répondre aux espoirs du peuple. Je me sens personnellement encore plus tenu d'être ay service du pays du mieux possible", a déclaré Kyriakos Mitsotakis. Nouvelle Démocratie, avait déjà remporté une large victoire aux élections législatives du 21 mai, mais avec 40,8% des voix et une proportionnelle intégrale, il n'avait pas atteint le seuil lui permettant de former un nouveau gouvernement à lui seul. Au pouvoir depuis 2019, Kyriakos Mitsotakis a cependant refusé de former une coalition, faisant le pari de la tenue d'un nouveau scrutin, malgré les critiques dont a fait l'objet son parti, notamment pour sa gestion de la catastrophe ferroviaire près de Larissa début mars. Le Premier ministre a gagné son pari, Nouvelle Démocratie apparaissant cette fois assuré d'obtenir la majorité absolue grâce à la prime majoritaire accordée au vainqueur. "C'est clairement une lourde défaite", a admis l'ancien ministre des Finances du gouvernement formé par Syriza entre 2015 et 2019, Euclid Tsakalotos, sur la chaîne Skai TV. Ancien banquier âgé de 55 ans, Kyriakos Mitsotakis a séduit les électeurs en promettant d'augmenter les revenus du tourisme, secteur vital pour l'économie du pays, de créer des emplois et de relever les salaires pour les rapprocher de la moyenne de l'Union européenne. La campagne électorale a aussi été marquée par le naufrage, le 14 juin, d'un bateau de migrants avec des centaines de personnes à bord, sans doute l'un des pires désastres maritimes de l'histoire récente, qui a exposé les divisions des deux grands partis grecs sur la question migratoire. Selon les observateurs, la polémique qui s'est ensuivie à propos du rôle joué par les garde-côtes a vraisemblablement profité à Kyriakos Mitsotakis, qui a défendu le travail des secours face aux critiques de Syriza. (Reportage du bureau d'Athènes, version française Tangi Salaün)