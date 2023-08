Légère hausse en vue à Wall Street, prudence en Europe

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse jeudi après son repli de la veille tandis que les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations à la mi-journée, l'appétit pour le risque restant limité avec les craintes sur la trajectoire des taux aux Etats-Unis et sur l'économie chinoise. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le S&P 500 et de 0,27% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 est inchangé à 7.261,90 points vers 10h25 GMT après avoir effacé son repli initial. À Francfort, le Dax est aussi stable tandis qu'à Londres, le FTSE abandonne 0,13%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,16%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,21% et le Stoxx 600 de 0,17%. La publication mercredi soir du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) a alimenté les craintes quant au maintien de taux élevés pendant une période prolongée, les responsables de la banque centrale ayant affiché leur détermination à lutter contre l'inflation. "Une chose est certaine, des hausses de taux sont toujours sur la table et les taux vont rester élevés pour longtemps", observe Anthi Tsouvali, stratège multi-actifs chez State Street. Dans ce contexte, le rendement des Treasuries à dix ans a atteint jeudi un pic à 4,312%, se rapprochant du sommet à 4,338% atteint le 21 octobre 2022. S'il devait dépasser ce pic, il reviendrait à des plus hauts de 16 ans. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Plusieurs annonces d'entreprises sont mal accueillies jeudi et contribuent au repli des indices actions en Europe. L'entreprise néerlandaise de paiement en ligne Adyen chute de 26,6%, de loin la lanterne rouge du Stoxx 600, après avoir fait état pour le premier semestre d'un bénéfice en dessous des attentes des analystes et de ses propres objectifs. Ce plongeon pèse sur la Bourse d'Amsterdam (-1,1%), au plus bas depuis début mai. Dans la foulée d'Adyen, Wordline recule de 1,7% à Paris et accuse le plus fort repli du CAC 40. De son côté, BAE Systems lâche 4,2% après avoir annoncé le rachat des activités aérospatiales de l'américain Ball Corp pour 5,5 milliards de dollars en numéraire. TAUX/CHANGES Les taux souverains sont repartis de l'avant après les "minutes" de la Fed. A la mi-journée en Europe, le rendement du Treasuries à dix ans gagne plus de quatre points de base, à 4,2999%, et celui du Bund allemand de même échéance gagne 4,5 points de base, à 2,689%. Parallèlement, le dollar se maintient près d'un pic de deux mois face à un panier de devises de référence. De son côté, la couronne norvégienne s'est éloignée d'un creux de six semaines face au dollar et à l'euro après le nouveau relèvement de taux opéré par la Banque de Norvège. PÉTROLE Les cours du brut repartent de l'avant après trois séances consécutives de repli, en dépit des craintes persistantes sur la demande en raison de l'affaiblissement de l'économie chinoise et de la perspective d'une politique restrictive prolongée de la Fed. Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 0,8% à 84,12 dollars et celui du brut léger américain avance de 0,81% à 80,03 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 17 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 240.000 248.000 12 août USA 12h30 Indice Philly Fed août -10,0 -13,5 (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Shashwat Chauhan à Bangalore, édité par Jean-Stéphane Brosse)