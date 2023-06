Légère hausse en Europe en attendant les décisions de la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes rebondissent lundi en matinée mais les gains sont faibles, le contexte étant prudent à la veille de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,7% à 7.263,28 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,22% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,8%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,69%, le FTSEurofirst 300 de 0,36% et le Stoxx 600 de 0,5%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une légère hausse, avec un gain de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,44% pour le Nasdaq. A l'entame d'une semaine qui sera marquée par les décisions de politique monétaire de trois grandes banques centrales, la Fed (mercredi), la Banque centrale européenne (jeudi) et la Banque du Japon (vendredi), le contexte reste malgré tout prudent. D'autant que les décisions inattendues la semaine dernière des banques centrales d'Australie (RBA) et du Canada (BoC) d'opter pour un nouveau tour de vis monétaire ont réveillé les craintes d'une possible surprise à l'issue de la réunion de deux jours de la Fed. "Ce sera un vote serré entre une hausse de 25 points de base ou un 'saut' (pour le mois de juin)", écrivent les analystes de Citi dans une note, faisant référence à la décision de la Fed attendue mercredi. Ils soulignent en outre que cette décision sera prise au lendemain de la publication des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis. Avec un objectif des fonds fédéraux déjà à 5,0%-5,25%, un nouveau renchérissement du coût du crédit pourrait précipiter l'économie américaine en récession et remettre en cause le scénario d'un atterrissage en douceur alors que les dernières données sur les PMI ont montré une contraction de l'activité manufacturière et une forte décélération dans les services. Aux valeurs, Novartis prend 0,96% après l'annonce d'un accord en vue de l'acquisition du groupe américain Chinook Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars. L'indice de la santé gagne 0,48%. Adidas bondit de 4,81%, Bernstein ayant relevé sa recommandation sur l'équipementier sportif à "surperformance". A Paris, le luxe est bien orienté, avec notamment LVMH qui progresse de 1,46%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)