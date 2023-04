Légère hausse en Europe avant l'inflation US et la Fed

Légère hausse en Europe avant l'inflation US et la Fed













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mercredi en matinée dans l'attente de la publication des données mensuelles sur l'inflation aux Etats-Unis et du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui pourraient donner des indications sur l'orientation des taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40, qui évolue sur un plus haut historique, prend 0,26% à 7.409,59 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,26% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,19%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 de 0,1% et le Stoxx 600 de 0,09%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,14% pour le Dow Jones, mais un repli de 0,01% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé où seul le Dow Jones a terminé dans le vert. La statistique des prix à la consommation (CPI) américaine pour le mois de mars est prévue à 12h30 GMT et le consensus Reuters table sur une décélération du CPI à 0,2% sur un mois et à 5,2% sur un an. L'indice "core" CPI, le plus suivi par la Fed, pourrait cependant accélérer en rythme annuel à 5,6% contre 5,5% en février. Le compte rendu de la réunion des 21 et 22 mars de la Fed est, lui, prévu à 18h00 GMT. Ces deux publications pourraient fournir des éléments sur la trajectoire des taux alors que le marché table avec une probabilité de 66% sur un relèvement de 25 points de base du coût du crédit en mai, selon le baromètre Fedwatch. "Les investisseurs espèrent que les données sur l'inflation de mercredi pourraient indiquer que la Fed approche de la fin de son cycle de hausse des taux", a déclaré Harry Ottley, économiste à la Commonwealth Bank of Australia. En Bourse, la tendance positive en Europe est tirée notamment par le compartiment défensif de l'immobilier (+0,69%) avec par exemple Unibail Rodamco qui prend 1,06%, meilleure performance du CAC 40. Dans le secteur du luxe, où LVMH (+0,29%) doit publier ses résultats trimestriels après la clôture, L'Oréal cède 0,86% après l'abaissement de la recommandation de Deutsche Bank à "conserver" contre "acheter" sur la valeur. Scor gagne 3,34% après l'annonce de ses objectifs financier et de solvabilité pour cette année. Ailleurs en Europe, le constructeur de poids lourds AB Volvo bondit de 7,97% à la faveur d'un bénéfice record au premier trimestre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)