Léger rebond en vue en Europe avant les décisions de la BCE

Léger rebond en vue en Europe avant les décisions de la BCE













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en très léger rebond jeudi après la modération des pressions inflationnistes sous-jacentes aux Etats-Unis qui alimente un optimisme prudent avant les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait ouvrir stable. Le Dax à Francfort pourrait grappiller 0,06% et le FTSE 100 à Londres 0,18%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu pratiquement inchangé. Les investisseurs prendront connaissance des décisions de la BCE à 12h15 GMT qui seront suivies une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde. Alors que les marchés tablaient encore largement mardi sur un statu quo sur les taux de la part de la BCE, une source a rapporté mercredi à Reuters que l'institut de Francfort prévoyait une inflation de plus de 3% en zone euro en 2024, ce qui a réveillé les craintes d'un nouveau renchérissement du coût du crédit en zone euro. La BCE a déjà relevé son taux de dépôt de -0,5% à 3,75% sur les 14 mois écoulés, soit le rythme de resserrement monétaire le plus rapide de son histoire, afin de juguler une inflation élevée. Aux Etats-Unis, où la Réserve fédérale (Fed) doit elle aussi rendre ses décisions de politique monétaire le 20 septembre, si l'indice des prix à la consommation (CPI), publié mercredi, a montré une accélération en août, à 0,6% d'un mois sur l'autre et à 3,7% sur un an, l'inflation sous-jacente a revanche ralenti à 4,3% en rythme annuel. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après les données mitigées des prix à la consommation en août aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,20% à 34.575,53 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,12% à 4.467,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,29% à 13.813,59 points. "Je ne pense pas que la Fed veut provoquer un choc et procéder à une hausse de 25 points de base alors qu'il est attendu qu'elle ne le fera pas, mais des hausses de taux ne sont pas complètement à exclure pour le reste de l'année", a commenté Victoria Fernandez, stratégiste chez Crossmark Global Investment. Des économistes interrogés par Reuters ont dit s'attendre à ce que la Réserve fédérale n'abaisse pas ses taux avant le deuxième trimestre 2024. Les données sur les prix à la production et les ventes au détail aux Etats-Unis, attendues ce jeudi, pourraient influer sur les décisions de la Fed. Des géants technologiques dont Tesla, Meta Platforms et Amazon ont progressé de plus de 1%. Apple s'est lui replié pour une deuxième séance consécutive, de 1,2%, après avoir dévoilé mardi sa nouvelle gamme d'iPhone dont le prix de base sera inchangé. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 1,41% à 33.168,1 points et le Topix, plus large, a pris 1,13% à 2.405,57 points à la clôture, les investisseurs saluant la baisse de l'inflation de base aux Etats-Unis. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,4%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,30% et le CSI 300 cède 0,49%, pénalisés par la chute des constructeurs de véhicules électriques chinois après l'annonce d'une enquête de la Commission européenne sur les subventions dont ils bénéficient. CHANGES Le dollar reflue (-0,10%) face à un panier de devises de référence, le marché continuant de tabler sur une pause sur les taux de la Fed la semaine prochaine. L'euro continue sa remontée, gagnant 0,15% à 1,0744 dollar, avant les décisions de la BCE. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule encore, d'environ deux points de base, à 4,2327%, après avoir déjà cédé du terrain la veille en raison de la modération des pressions inflationnistes sous-jacentes. Le rendement du Bund allemand à dix ans est pratiquement stable, à 2,64%. PÉTROLE Les cours pétroliers repartent à la hausse avec la perspective d'un resserrement de l'offre sur le reste de l'année. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré mercredi s'attendre à un déficit important sur le marché du brut au quatrième trimestre avec les coupes de production de l'Opep+. Le Brent prend 0,54% à 92,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,58% à 89,03 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)