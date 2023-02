Léger optimisme sur les actions avant l'inflation américaine

Léger optimisme sur les actions avant l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse prudente mardi à l'ouverture avant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et les Bourses européennes évoluent également dans le vert à mi-séance, soutenues notamment par le compartiment du tourisme dans la foulée des annonces de TUI, premier voyagiste européen. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,36% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,47% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,46% à 7.241,51 points vers 12h55 GMT. À Francfort, le Dax progresse de 0,42% et à Londres, le FTSE prend 0,35%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,5%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,45% et le Stoxx 600 0,51%. Principal rendez-vous de la semaine, les investisseurs attendent à 13h30 GMT la publication mensuelle des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement de la statistique en janvier à 6,2% sur un an mais une accélération à 0,5% sur un mois. "La bonne nouvelle est que le marché a déjà été secoué (...)", a déclaré Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank, faisant référence aux doutes sur le scénario d'une "désinflation" après les chiffres mensuels de l'emploi américain, ressortis nettement supérieurs aux attentes et qui ont alimenté la perspective d'une remontée prolongée des taux d'intérêt. Une enquête Reuters publiée ce mardi montre que la Réserve fédérale américaine (Fed) va relever ses taux au moins à deux reprises au cours des prochains mois et qu'aucune baisse n'est attendue cette année. Dans les statistiques du jour, la croissance du PIB en zone euro a été confirmée à 0,1% au quatrième trimestre après +0,3% au troisième. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Coca-Cola gagne 0,8% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi anticiper pour cette année un bénéfice supérieur aux attentes des analystes, tablant sur un maintien de la demande en dépit de multiples augmentations de tarifs. VALEURS EN EUROPE À la mi-séance tous les grands compartiments de la cote européenne sont dans le vert, la hausse étant emmenée par les valeurs défensives comme l'immobilier (+1,23%) et les télécoms (+2,1%). L'opérateur britannique Vodafone bondit de 4,35% après l'annonce d'une prise de participation de l'américain Liberty Global à son capital. L'indice du transport et des loisirs (+0,87%) est également recherché avec TUI (+1,11%) qui a fait état mardi de réservations prometteuses pour l'été et d'un chiffre d'affaires en hausse à 3,8 milliards d'euros. À Paris, Airbus est dans le vert après l'annonce par Tata Group, propriétaire de la compagnie Air India, d'une commande de 250 appareils auprès de l'avionneur européen. TF1 chute de 4,99% après ses résultats du quatrième trimestre et un changement de gouvernance, tandis que son concurrent M6 progresse de 1,70% à l'issue de la publication de ses comptes annuels. Michelin, pour sa part, cède 0,23%, sa trésorerie ayant souffert en 2022 du renchérissement des coûts. Le groupe allemand Thyssenkrupp (-9,03%), plus forte baisse du Stoxx 600, est de son côté pénalisé par un plongeon d'environ 30% de son bénéfice trimestriel. TAUX/CHANGES Les rendements obligataires reculent légèrement avant les données sur l'inflation américaine, le dix ans allemand s'affichant à 2,36% et son équivalent américain à 3,68%. L'indice dollar mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises internationales cède 0,37%, tandis que l'euro remonte à 1,0766 dollar (+0,43%). La monnaie japonaise est montée jusqu'à 131,79 yens pour un dollar après la nomination par le gouvernement de Kazuo Ueda comme prochain gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), cet universitaire étant perçu comme pragmatique et à même de changer la stratégie ultra-accommodante de la banque centrale. PÉTROLE Le marché pétrolier est affecté par l'annonce d'un nouveau déblocage des réserves stratégiques de brut aux Etats-Unis : Le Brent abandonne 1,11% à 85,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,5% à 78,94 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)