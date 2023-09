Leclerc proposera de l'essence à prix coûtant "quotidiennement"

Leclerc proposera de l'essence à prix coûtant "quotidiennement"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les centres E.Leclerc commercialiseront du carburant "à prix coûtant" à partir de samedi, a annoncé mardi Michel-Edouard Leclerc sur le réseau X (anciennement Twitter) à quelques heures d'une réunion à Matignon où seront réunis raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles. "C'est une réponse positive à l'appel du président enjoignant chaque acteur de la filière à proposer des rabais ou des prix plus bas", a écrit le président du comité stratégique de Leclerc, ajoutant que l'initiative, "construite pour durer, devra être réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d'approvisionnement et de l'implication attendue des pétroliers". Cette annonce prend le contre-pied des déclarations faites mardi matin par le président du groupe Système U, Dominique Schelcher, qui a fait savoir que son réseau proposerait des opérations ponctuelles et non permanentes de vente à "prix coûtant". "On va vers des opérations à prix coûtant mais ça ne sera pas du prix coûtant permanent (...)", a déclaré Dominique Schelcher interrogé sur BFM/RMC. "On peut faire des opérations à prix coûtant régulièrement, la prochaine est annoncée (...) et il y aura un engagement complémentaire. Mais ça ne peut pas être en permanence", a-t-il ajouté. L'exécutif, qui avait initialement proposé des ventes à perte sur le carburant, a dû revoir sa copie face à l'opposition des distributeurs qui jugeaient la mesure intenable économiquement. Dimanche soir, le président Emmanuel Macron a proposé de mettre en place des ventes à prix coûtant, une mesure qui sera discutée dans l'après-midi entre la Première ministre Elisabeth Borne et les groupes de distribution. (Rédigé par Blandine Hénault et Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)