League des Champions : L'Inter prend une option sur les quarts de finale face à l'Atletico Madrid !

par Emilien Schoenher (iDalgo) L'Inter s'impose 1-0 en 8e de finale aller de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid. Les Italiens se sont procurés les plus grosses occasions de la rencontre et la délivrance est venue de Marko Arnautovic à la 78e minute de jeu. L'Autrichien a inscrit son troisième but de suite toutes compétitions confondues. Avant cela, le joueur de 34 ans a loupé une énorme occasion, sans conséquence finalement, puisque l'Inter gagne 1-0 dans ce match fermé où les deux défenses ont joué un grand rôle. Avantage aux Interistes avant le match retour qui se tiendra le 13 mars prochain (21h) au Metropolitano.