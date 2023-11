League Cup : Manchester United s’incline lourdement face à Newcastle

par Dorian Madala (iDalgo) Manchester United n'a pas trouvé la solution ce soir face à Newcastle en huitième de finale de l'EFL Cup (0-3). En difficulté dès les premiers instants de la partie, les Red Devils ont concédé deux buts avant la mi-temps. Miguel Almiron (28e) et Lewis Hall (36e) sont les buteurs de la première période. Joe Willock est parvenu à tripler la mise à la 60e pour définitivement anéantir les derniers espoirs des supporters mancuniens qui ne connaîtront pas un nouveau sacre cette année. Au même moment, sur les autres pelouses, aucune surprise n'a eu lieu. Fulham s'est imposé à Ispwich (1-3), Everton s'est offert Burnley (3-0), Chelsea a vaincu Blackburn (2-0) et Liverpool a dominé Bournemouth (1-2).