LEAD 2-Biden et Poutine s'entretiendront par visioconférence mardi

WASHINGTON, 4 décembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine s'entretiendront mardi par visioconférence afin d'évoquer la crise ukrainienne et d'autres sujets, ont annoncé la Maison blanche et le Kremlin.

Joe Biden marquera notamment sa préoccupation quant aux mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne, a fait savoir la Maison blanche, qui a annoncé la première l'entretien.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a confirmé par la suite la tenue de cet échange, cité par l'agence Interfax.

"Biden va rappeler les préoccupations américaines devant les activités militaires russes à la frontière avec l'Ukraine et il va réaffirmer le soutien américain à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré Jen Psaki, la porte-parole de la Maison blanche.

L'Ukraine et l'Otan s'alarment depuis plusieurs semaines de regroupements de troupes russes près de la frontière russo-ukrainienne.

Kiev a demandé mercredi à l'Otan et à l'Union européenne de préparer des sanctions à l'encontre de la Russie pour empêcher toute agression.

La Russie rejette quant à elle les soupçons selon lesquels elle s'apprêterait à lancer une offensive contre l'Ukraine et accuse Kiev de préparer sa propre offensive dans l'est de son territoire, ce que l'Ukraine dément fermement.

La Russie réclame des négociations sérieuses avec les États-Unis et leurs alliés afin de garantir que l'Alliance atlantique ne s'étendra pas vers l'Est et qu'aucun système d'armement ne sera positionné près du territoire russe, mais Kiev considère que Moscou n'a aucun droit de regard sur la question. (Version française Sophie Louet)