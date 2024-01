LEAD 2-Alstom déçoit avec son CA au T3 et l'absence d'annonces sur son désendettement

(Actualisé tout du long avec cours de Bourse et commentaire d'analystes) par Gaelle Sheehan 24 janvier (Reuters) - Alstom a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre de son exercice fiscal et n'a annoncé aucune avancée majeure sur son plan de désendettement, point clé des inquiétudes des investisseurs. Le groupe avait annoncé en novembre dernier envisager une augmentation de capital, des suppressions d'emplois et des cessions d'actifs, dans le cadre d'une série d'efforts visant à réduire sa dette. Mercredi, Alstom a indiqué que "les processus de cession d'actifs progressent", ce qui lui permet de confirmer l'objectif de 500 millions et un milliard d'euros de produits de cessions. "La faisabilité et le dimensionnement d’une augmentation de capital (avec droits de préemption pour les actionnaires) sont étudiés en parallèle", indique Alstom. Le groupe annoncera en mai, lors de la publication de ses résultats annuels 2023-2024, la ventilation de son plan de désendettement de deux milliards d’euros. Au regard de la publication de mercredi, l'option de l'augmentation de capital est "plus probable qu'auparavant", estiment les analystes de JPMorgan dans une note. A la Bourse de Paris, l'action Alstom a d'abord ouvert en hausse de plus de 3%, avant de se retourner à la baisse et de céder 4,07 % à 11,42 euros à 10 h 42 . L'an dernier, Alstom a perdu de la moitié de sa valeur en Bourse. Le titre a accusé un plongeon historique de 37% le 5 octobre après avoir émis un avertissement sur sa trésorerie. Lors du troisième trimestre clos fin décembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 4,33 milliards d'euros, en hausse de 2,6% sur un an, porté par les bonnes performances de ses activités Services et Systèmes. C'est toutefois sous le consensus, soulignent les analystes JPMorgan et un trader. Le spécialiste français des équipements ferroviaires a également fait état de 5,45 milliards d'euros de commandes au T3, en hausse de 5,8% sur variation publiée et 4% au-dessus du consensus. Alstom a confirmé ses objectifs à court et moyen terme. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, avec Olivier Sorgho, édité par Blandine Hénault)