LEAD 1-Kyiv dit que Bakhmout est toujours dans les mains de l'Ukraine

(Actualisé avec clarification d'un porte-parole de Zelensky) HIROSHIMA, Japon, 21 mai (Reuters) - L'Ukraine a déclaré dimanche que ses troupes combattaient toujours pour le contrôle de la ville de Bakhmout dans l'est du pays après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit que la ville ne restait "que dans nos coeurs". Prié de dire si Bakhmout était toujours dans les mains de Kyiv après que les Russes ont annoncé avoir pris le contrôle de la ville, Volodimir Zelensky a dit à la presse "Je pense que non". "Pour aujourd'hui, Bakhmout n'est que dans nos coeurs", a dit Volodimir Zelensky qui s'exprimait avant une rencontre avec le président américain Joe Biden. Un porte-parole du président ukrainien a par la suite clarifié les propos de Volodimir Zelensky. Selon ce porte-parole, le président ukrainien a répondu à une autre partie de la question d'un journaliste relative aux affirmations des Russes revendiquant la prise de Bakhmout. "La question du journaliste: Les Russes affirment avoir pris Bakhmout", a écrit Sergii Nykyforov sur Facebook. "La réponse du président: je ne pense pas." Pour Sergii Nykyforov: "De cette manière, le président a démenti la prise de Bakhmout". La Russie a de son côté revendiqué samedi la prise de Bakhmout où les troupes du groupe de mercenaires Wagner sont les plus impliquées côté russe. (Reportage Trevor Hunnicutt et Dan Peleschuk, version française Matthieu Protard)