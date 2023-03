LEAD 1-EDF doit réviser les contrôles de corrosion des réacteurs nucléaires-ASN

(Actualisé avec porte-parole d'EDF) PARIS, 7 mars (Reuters) - L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé mardi à EDF de réviser sa stratégie de contrôle des problèmes de corrosion de certains de ses réacteurs nucléaires en France, une demande liée à la mise en évidence d'une fissure importante sur un circuit du réacteur numéro 1 de la centrale de Penly. La fissure constatée sur un circuit du réacteur numéro 1 de la centrale de Penly "n'a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement", a indiqué l'ASN dans un communiqué, mais cet événement a toutefois "affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Un porte-parole d'EDF a déclaré que l'objectif était toujours, en l'état, de redémarrer début mai la centrale de Penly. L'ASN a fait savoir qu'elle prendrait prochainement position sur la stratégie révisée d'EDF. (Reportage Benjamin Mallet, avec Tassilo Hummel, rédigé par Kate Entringer, édité par Jean Terzian)