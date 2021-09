Le Zénith et l'Atalanta s'imposent

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Première victoire pour le Zénith cette saison en Ligue des champions avec un succès 3 buts à 0 face aux Suédois de Malmö. Les Russes ont ouvert le score dès le début de la rencontre par l'intermédiaire de Claudinho (9'). Ces derniers ont ensuite fait le break en seconde période grâce à Kuzyayevv au retour des vestiaires (49') puis par Sutormin en fin de rencontre (80'). Au classement, le Zénith repasse provisoirement à la seconde place et Malmo est dernier du groupe.

Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Atalanta s'est imposée à domicile face aux Youngs Boys de Berne sur la plus petite des marges (1 - 0). L'addition aurait être plus lourde, mais le club italien s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu de Lauper (17'). C'est finalement Matteo Pessina qui débloque la situation après l'heure de jeu (68'). Au classement, le club italien prend provisoirement la tête de son groupe.