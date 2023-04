Le WSJ et Blinken demandent la libération immédiate du journaliste détenu en Russie

(Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a demandé dimanche la libération immédiate d'un journaliste américain, dans la foulée d'une demande similaire formulée la veille par le Wall Street Journal à l'endroit de son correspondant à Moscou Evan Gershkovich, accusé d'espionnage par la Russie. "Le secrétaire Blinken a fait part de la grave inquiétude des Etats-Unis face à la détention inacceptable par la Russie d'un journaliste qui est un citoyen américain. Le secrétaire a appelé à sa libération immédiate", a déclaré dimanche le principal porte-parole adjoint du département d'Etat américain, Vedant Patel, dans un communiqué qui ne mentionne pas le nom d'Evan Gershkovich. A l'issue d'un entretien téléphonique Antony Blinken, le ministère russe des Affaires étrangères a de son côté annoncé que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait dit à son homologue américain qu'il était inacceptable que Washington politise l'affaire du journaliste du Wall Street. Il a ajouté que le sort d'Evan Gershkovich serait déterminé par un tribunal. Selon le Wall Street Journal, Evan Gershkovich a été arrêté la semaine dernière par le Service de sécurité fédéral russe (FSB) pour suspicion d'espionnage. "Le cas d'Evan Gershkovich est un dangereux affront à la liberté de la presse et devrait susciter l'indignation des peuples et des gouvernements à travers le monde", a écrit le Wall Street Journal dans un communiqué publié samedi sur Twitter. Un tribunal russe a ordonné jeudi le placement en détention provisoire d'Evan Gershkovich que Moscou accuse d'espionnage au profit de Washington. (Reportage Maria Ponnezhath; avec Humeyra Pamuk à Washington et Arshad Mohammed; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)