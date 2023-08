Le vote d'investiture de Nuñez Feijoo fixé à fin septembre

MADRID (Reuters) - Le débat et le vote d'investiture du conservateur Alberto Nuñez Feijoo pour le poste de président du gouvernement en Espagne aura lieu les 26 et 27 septembre, a annoncé mercredi la présidente du Congrès des députés Francina Armengol. Alberto Nuñez Feijoo, dont le Parti populaire est arrivé en tête des élections législatives du 23 juillet sans obtenir de majorité absolue à la chambre basse du Parlement, a été désigné mardi par le roi Felipe pour tenter de former un gouvernement. Tout candidat au poste de chef de l'exécutif doit obtenir la majorité absolue au Congrès des députés au premier tour de scrutin, soit 176 voix sur 350. Une majorité simple suffit au deuxième tour, qui doit avoir lieu dans les deux jours suivant le premier tour. Il manque quatre voix à Alberto Nunez Feijoo, qui peut compter pour l'heure sur le soutien de 172 élus de son parti, du parti d'extrême droite Vox et de deux petits partis régionaux. En cas d'échec de son investiture, le socialiste Pedro Sanchez, président du gouvernement sortant, est prêt à présenter sa candidature. Si aucun nouveau candidat n'est investi dans les deux mois suivant l'échec d'un premier vote d'investiture, de nouvelles élections législatives doivent être organisées. (Inti Lauduro, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)