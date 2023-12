Le vol immobilisé dans la Marne a quitté l’aéroport

Crédit photo © Reuters

(Bien lire cinq mineurs et non deux §2) PARIS (Reuters) - Le vol immobilisé depuis quatre jours à l'aéroport Paris-Vatry (Marne), en raison de soupçons de trafic d'êtres humains, a pu décoller dimanche en début d'après-midi, a fait savoir la préfecture de la Marne dans un communiqué. Sur les 303 passagers arrivés jeudi en France, seuls 276 ont pris place dans l'appareil qui a décollé à 14h35 (13h35 GMT), 25 d'entre eux, dont cinq mineurs, souhaitant demander l'asile en France. "Les personnes qui ont manifesté le souhait de demander l'asile bénéficieront d'un entretien avec l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides, Ndlr), dans la cadre de la procédure d'asile à la frontière", a précisé la préfecture. Les deux passagers restants, entendus plus tôt par la justice sur leur rôle dans ce dossier, ont été libérés et placés sous statut de témoin assisté, a indiqué une source judiciaire. Des mesures de garde à vue avaient été décidées vendredi à l'encontre des deux personnes afin de vérifier si leur rôle "a pu être différent de celui des autres". Des doutes persistent toujours sur la destination du vol, qui selon la préfecture, serait à destination de Bombay, en Inde. Cependant, le site de suivi de vols flightradar24 indique que l'Airbus A340 de la compagnie aérienne Legend Airlines se dirigerait à Fujaïrah, aux Emirats arabes unis. L'Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines assurait jeudi un vol entre Dubaï, aux Emirats arabes unis, et le Nicaragua avec à son bord 303 passagers Indiens. Il faisait une escale technique en France lors de son immobilisation à la suite d'un renseignement anonyme laissant penser à un possible trafic d'êtres humains. (Bien lire cinq mineurs et non deux §2) (Rédigé par Kate Entringer)