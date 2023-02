Le Vietnam saisit 600 kg d'ivoire d'éléphants africains

Crédit photo © Reuters

HANOI (Reuters) - Les autorités vietnamiennes ont saisi au cours de la semaine écoulée plus de 600 kg d'ivoire acheminé illégalement d'Afrique, a annoncé lundi le gouvernement. Le commerce de l'ivoire est interdit au Vietnam mais le pays demeure un des centres du trafic mondial d'espèces protégées. Des saisies de cornes de rhinocéros, d'écailles de pangolin ou d'os de tigres y sont régulièrement réalisées. Les douanes du port de Haiphong, dans le nord du pays, ont confisqué lundi près de 130 kg d'ivoire dissimulé dans un conteneur chargé de cornes de vaches en provenance d'Afrique, a indiqué le gouvernement. Cette saisie fait suite à celle de près de 500 kg d'ivoire jeudi dernier dans le port de Lach Huyen, la plus importante depuis plus de quatre ans. En octobre 2018, les autorités avaient réalisé une saisie record de plus de huit tonnes d'ivoire et d'écailles de pangolin. (Reportage de Khanh Vu, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)