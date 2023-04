Le vice-Premier ministre britannique Dominic Raab démissionne

LONDRES (Reuters) - Dominic Raab, vice-Premier ministre et ministre de la Justice en Grande-Bretagne, a annoncé vendredi sa démission à la suite d'une enquête indépendante sur des accusations passées de harcèlement.

Dans une lettre au Premier ministre Rishi Sunak publiée sur Twitter, Dominic Raab dit qu'il continuera de soutenir le gouvernement. "J'avais réclamé cette enquête et pris la décision de démissionner si elle trouvait le moindre fait de harcèlement. Je crois qu'il est important que je respecte ma parole", déclare-t-il. Dominic Raab est le troisième membre du gouvernement à démissionner en raison de son comportement personnel depuis l'arrivée au pouvoir en octobre de Rishi Sunak, qui avait alors promis de diriger un gouvernement intègre. Dans une lettre adressée à Dominic Raab, le Premier ministre britannique a dit accepter vendredi sa démission avec une "grande tristesse". Il va être remplacé à la Justice par Alex Chalk, actuel secrétaire d'Etat aux Acquisitions de défense, rattaché au ministère de la Défense, a fait savoir le gouvernement dans un communiqué. Oliver Dowden, ancien président du Parti conservateur, a pour sa part été promu au poste de vice-Premier ministre. Ce nouveau départ de ministre ne devrait guère améliorer la perception des Britanniques envers leur gouvernement après le mandat de Boris Johnson, entaché de scandales, et les troubles économiques qui ont entraîné la chute de Liz Truss après seulement deux mois au pouvoir. Dans le cadre de l'enquête de cinq mois sur le comportement de Dominic Raab, des témoignages de plusieurs fonctionnaires ont été entendus sur des faits de harcèlement moral dans trois ministères différents. Selon le rapport de l'enquête, Dominic Raab a agi de manière "intimidante" et "constamment agressive" lorsqu'il travaillait au ministère des Affaires étrangères. Il est par ailleurs allé "au-delà de ce qui était nécessaire ou approprié en formulant des critiques" sur la qualité du travail effectué lorsqu'il était ministre de la Justice, ajoute le rapport. Dans sa lettre à Rishi Sunak, Dominique Raab dit considérer que l'enquête à son sujet crée un dangereux précédent. "En plaçant le seuil du harcèlement si bas, cette enquête crée un dangereux précédent. Elle va encourager les accusations fallacieuses contre les ministres et avoir un effet dissuasif sur les personnes entreprenant des changements au nom de votre gouvernement et au bout du compte du peuple britannique", ajoute-t-il. (Rédigé par Farouq Suleiman, version française Bertrand Boucey, Lina Golovnya et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)