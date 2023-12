Le vice-commandant du 14e corps d'armée russe a été tué en Ukraine

MOSCOU, 4 décembre (Reuters) - Le général Vladimir Zavadsky, vice-commandant du 14e corps de l'armée russe, a été tué en Ukraine, a annoncé lundi le gouverneur de la région russe de Voronej. Vladimir Zavadsky est mort "au combat dans la zone de l'opération spéciale", a dit Alexandre Goussev sans fournir de détails. L'opération militaire spéciale est la formule utilisée par la Russie pour qualifier la guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022. D'après le site d'investigation iStories, Vladimir Zavadsky est le septième général dont la mort a été confirmée par les autorités russes et le 12e officier de haut rang tué en Ukraine depuis le début du conflit. (Rédaction de Reuters, rédigé par Mark Trevelyan, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)