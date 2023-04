Le vice-chancelier allemand Habeck en visite surprise en Ukraine

BERLIN (Reuters) - Le vice-chancelier allemand Robert Habeck est arrivé en Ukraine pour une visite surprise, a déclaré lundi le ministère allemand de l'Energie et de l'Economie, ce qui constitue son premier voyage dans le pays depuis l'invasion de la Russie en février 2022. Un porte-parole du ministère a indiqué que Robert Habeck, qui est aussi ministre fédéral de l'Energie et de l'Economie, était arrivé tôt lundi à Kyiv, sans donner plus de détails. Selon le magazine Der Spiegel, l'ordre du jour de la visite portera sur la reconstruction de l'Ukraine et la coopération dans le secteur de l'énergie. (Reportage Rachel More à Berlin; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)