Le Vatican publie les premières photos du pape François depuis son opération

Le Vatican publie les premières photos du pape François depuis son opération













ROME, 15 juin (Reuters) - De premières photos du pape François depuis son opération de l'abdomen ont été publiées jeudi par le Vatican, qui a fait savoir que le souverain pontife poursuivait sa convalescence à l'hôpital Gemelli à Rome avant une sortie prévue dans les prochains jours. Les images montrent un pape François en fauteuil roulant dans le service de cancérologie pour enfants, qui se trouve à proximité de la chambre où il est en convalescence depuis plus d'une semaine. François, âgé de 86 ans, a été opéré le 7 juin pour une hernie abdominale. Tous ses engagements ont été annulés jusqu'au 18 juin. Le pape prend traditionnellement des congés au mois de juillet, sauf pour les bénédictions dominicales en public. Les journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront du 2 au 6 août au Portugal devraient avoir lieu en sa présence. Il est également prévu qu'il se rende en Mongolie du 31 août au 4 septembre. (Federica Urso, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)