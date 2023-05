Le Vatican participe à une mission de paix en Ukraine, dit le pape

Crédit photo © Reuters

par Philip Pullella A BORD DE L'AVION PAPAL (Reuters) - Le Vatican participe à une mission de paix pour tenter de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré dimanche le pape François, refusant de donner plus de détails. "Je suis prêt à faire tout ce qui doit être fait. Une mission est en cours, mais elle n'est pas encore publique. Lorsqu'elle le sera, je la révélerai", a déclaré le pape à la presse lors du vol retour après une visite de trois jours en Hongrie. "Je pense que la paix se fait toujours en ouvrant des canaux. On ne peut jamais obtenir la paix par la fermeture." François a ajouté qu'il avait discuté de la situation ukrainienne avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban et avec le métropolite de Budapest Hilarion, représentant de l'Eglise orthodoxe russe. "Tout le monde est intéressé par une voie vers la paix", a-t-il dit. François, qui est apparu en relativement bonne condition, a également mentionné durant le vol son état de santé, après son hospitalisation fin mars pour ce que le Vatican avait alors qualifié de bronchite. Le pape a déclaré avoir ressenti une forte douleur à la fin de l'audience générale du 29 mars. "J'avais une forte fièvre et à 15h00, le médecin m'a immédiatement emmené à l'hôpital", a-t-il dit. "Il s'agissait d'une pneumonie forte et aiguë dans la partie inférieure du poumon. Le corps a bien réagi au traitement, Dieu merci". (Reportage Philip Pullella; rédigé par Crispian Balmer, version française Laetitia Volga)