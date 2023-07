Le Vatican confirme le voyage du pape en Mongolie en août

VATICAN (Reuter) - Le Vatican a confirmé jeudi la visite du pape François en Mongolie fin août, signalant que sa santé s'améliore suffisamment après sa récente opération pour se rendre dans la région la plus reculée qu'il ait jamais visitée. François, 86 ans, a passé neuf jours à l'hôpital le mois dernier après avoir été opéré pour soigner une hernie abdominale. Il va se reposer pendant tout le mois de juillet, le mois de vacances habituel du Vatican. Le pape passera tout son temps, du 31 août au 4 septembre, à Oulan-Bator, la capitale du vaste pays qui compte une population d'à peine 1.300 catholiques. La Mongolie, peuplé d'environ 3,3 millions de personnes, est néanmoins stratégique pour le Vatican, en raison de sa proximité avec la Chine communiste, où l'institution religieuse tente d'améliorer la situation des catholiques. (Reportage Philip Pullella, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)