Le vaccin Moderna attendu en France dans la seconde quinzaine de janvier

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les premières livraisons du vaccin anti-Covid de Moderna, approuvé par l'Union européenne il y a deux jours, devraient arriver en France dans la seconde quinzaine de janvier, a déclaré vendredi Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre le COVID-19.

"Cela viendra compléter l'arsenal, c'est bien d'avoir deux vaccins, ça permettra (...) d'amplifier cette campagne de vaccination", s'est félicité l'immunologue sur l'antenne de BFM TV, alors que la vaccination a débuté dans le pays le 27 décembre dernier avec le produit développé par Pfizer et BioNTech.

L'efficacité de ces vaccins contre les nouveaux variants plus contagieux du coronavirus SARS-CoV-2 apparus récemment en Angleterre et en Afrique du Sud, n'est pas encore avérée, a ajouté le conseiller du gouvernement. "On n'a pas l'information encore. (...) On peut espérer que ça passe, on aura très vite (...) des données."

Critiqué pour le lent démarrage de la campagne vaccinale, le gouvernement de Jean Castex a promis ces derniers jours d'accélérer, tout en gardant pour objectif de vacciner en priorité et le plus vite possible les 15 millions de personnes âgées ou atteintes d'une pathologie chronique.

"On peut aujourd'hui simplifier parce que les choses évoluent. Dans le monde, plusieurs millions de personnes ont été vaccinées. Je suis plus à l'aise aujourd'hui pour dire que l'on peut y aller et qu'on peut accélérer", a commenté Alain Fischer.

La France, pays de 67 millions d'habitants, a pré-commandé 200 millions de doses de différents vaccins contre le virus qui paralyse le monde depuis un an.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)