Le vaccin de Valneva contre le chikungunya approuvé aux USA, une première mondiale !

(Reuters) - Valneva a annoncé vendredi que l'agence américaine du médicament (FDA) avait approuvé son vaccin unidose contre le chikungunya pour les personnes âgées de 18 ans et plus. C'est la première fois au monde qu'un vaccin contre cette maladie, transmise par les moustiques et qui provoque d'importantes douleurs articulaires, est autorisé à être commercialisé. Le groupe français, qui devient le premier à disposer d'une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, a également déposé une demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Valneva, qui anticipait initialement une décision de la FDA à la fin du mois de novembre, a déclaré prévoir de commencer la mise en vente du vaccin IXCHIQ aux États-Unis au début de l'année prochaine. A la Bourse de Paris, l'action Valneva grimpait de 9,1% à 6,88 euros à 10h42, après avoir grimpé jusqu'à plus de 13% plus tôt en séance, quand le SBF120 cédait 0,86% au même moment. Dans une note, les analystes de RX Securities estiment que les ventes du vaccin pourraient culminer à 160 millions de dollars (près de 150 millions d'euros), dans l'hypothèse d'un accord avec l'armée américaine. "Nous pensons que Valneva est dans une position compétitive pour saisir cette opportunité", déclarent pour leur part les analystes de Kempen, qui estiment le pic des ventes à 250 millions d'euros. Aucun traitement antiviral n'est disponible contre le chikungunya et le meilleur moyen jusqu'à présent de s'en protéger était d'éviter les piqûres de moustiques. Selon les résultats des essais de phase III de IXCHIQ, annoncés en mars 2022 par Valneva, le taux de séro-réponse était de 98,9% à 28 jours avec une seule vaccination. La séro-réponse s'est maintenue dans le temps avec un taux de 96,3% six mois après la vaccination. (Reportage Augustin Turpin et Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)