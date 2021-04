Le vaccin d'AstraZeneca recommandé pour les 30 ans et plus en Grande-Bretagne

LONDRES (Reuters) - Les autorités sanitaires britanniques ont recommandé mercredi de réserver l'administration du vaccin d'AstraZeneca aux personnes de 30 ans et plus en raison de possibles et très rares cas de caillots sanguins dans le cerveau liés à l'injection du produit.

"Sur la base des données et preuves disponibles, la JCVI (commission conjointe sur la vaccination et l'immunisation) a estimé qu'il était préférable pour les adultes âgés de moins de 30 ans sans comorbidités de se voir offrir une alternative au vaccin d'AstraZeneca quand cela est possible", a déclaré le président de la JCVI, Wei Shen Lim.

