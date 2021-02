Le vaccin antiCOVID d'AstraZeneca en France la semaine prochaine au plus tard, dit Beaune

PARIS (Reuters) - Les doses de vaccins contre le COVID-19 d'AstraZeneca arriveront en France à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune.

"On va accélérer les livraisons. Dès la fin de la semaine ou début de semaine prochaine au plus tard, nous aurons des doses de vaccins AstraZeneca qui commenceront à arriver en France. On va commencer à vacciner comme prévu à la fin de la semaine avec les doses d'AstraZeneca", a-t-il dit sur France Inter.

Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que le laboratoire anglo-suédois allait livrer au bloc au premier trimestre neuf millions de doses de plus que prévu précédemment de son vaccin pour un total de 40 millions de doses.

(Claude Chendjou)