Le vaccin anti-Covid pour les 5-11 ans sans doute disponible dès novembre, dit Fauci

WASHINGTON (Reuters) - Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans sera probablement disponible aux Etats-Unis dans la première quinzaine de novembre, a déclaré dimanche le docteur Anthony Fauci.

"Si tout se passe bien, et que nous obtenons l'homologation des autorités sanitaires et la recommandation des CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies), il est tout à fait possible sinon très probable que les vaccins seront disponibles pour les enfants de 5 à 11 ans dans la première ou la deuxième semaine de novembre", a déclaré le spécialiste des maladies infectieuses et principal responsable du suivi de l'épidémie, dans une interview à ABC.

L'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), est en train d'examiner la demande d'autorisation déposée par le géant pharmaceutique Pfizer pour l'administration à cette tranche d'âge de son vaccin anti-Covid développé avec la biotech allemande BioNTech.

L'avis d'experts extérieurs à la FDA, généralement suivi par l'autorité, est attendu le 26 octobre.

En cas de feu vert du régulateur, près de 28 millions d'enfants supplémentaires aux Etats-Unis seraient éligibles à la vaccination contre le COVID-19, déjà autorisée pour les 12-17 ans.

(Reportage Humeyra Pamuk; version française Jean-Stéphane Brosse)