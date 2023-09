Le typhon Saola balaie le Guangdong, après Hong Kong et Macao

Le typhon Saola balaie le Guangdong, après Hong Kong et Macao













Crédit photo © Reuters

(Retire la référence à Taïwan au §3) HONG KONG (Reuters) - Le typhon Saola s'est abattu samedi sur la province de Guangdong, dans le sud-est de la Chine, après avoir balayé Shenzhen, Hong Kong et Macao, où il a fait au moins un mort et provoqué destructions et inondations. Saola, qui s'accompagne de rafales de vent pouvant atteindre plus de 200 km/h, est considéré comme l'un des plus puissants systèmes cycloniques à toucher la région depuis 1949. Il a touché terre dans la ville de Zhuhai avec des vents d'environ 160 km/h, selon les autorités chinoises. La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé la reprise de ses vols, suspendus depuis vendredi après-midi, samedi à la mi-journée (04h00 GMT). Les autorités de Hong Kong avaient porté leur niveau d'alerte cyclonique à son maximum vendredi soir, à 10, avant de la ramener à 8 samedi matin. Une personne a été tuée par la chute d'un arbre sur son véhicule à Shenzhen, ont rapporté les médias locaux. (Retire la référence à Taïwan au §3) (Farah Master, Joyce Zhou et Tyrone Siu, version française Jean-Stéphane Brosse)