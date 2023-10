Le typhon Koinu s'approche du sud de la Chine

PÉKIN (Reuters) - Le sud de la Chine connaîtra de fortes pluies et des vents violents au cours des trois prochains jours avec le passage du typhon Koinu, qui s'approche de la côte de la province de Guangdong après avoir fait un mort et des centaines de blessés à Taiwan. Le typhon Koinu, "chiot" en japonais, provoquera de fortes pluies le long des côtes des provinces de Guangdong et de Fujian au cours des trois prochains jours, a déclaré le Centre météorologique national (CMN) de la Chine. Plus de 300 millimètres de précipitations pourrait tomber dans le Guangdong, selon le CMN, qui a aussi émis une alerte jaune pour les vents violents, le troisième niveau d'alerte le plus élevé. La province de Guangdong a suspendu des dizaines de liaisons par ferry depuis jeudi soir. Le CMN conseille aux touristes de ne pas se rendre dans les stations balnéaires vendredi pour le dernier jour de cette semaine de vacances nationales en Chine. Le typhon Koinu se déplaçait à environ 144 km/h au large de la ville de Shanwei, dans le sud du Guangdong, vendredi à 8 heures, a indiqué le CMN, contre 252 km/h enregistrés jeudi à Taïwan. Le typhon devrait s'affaiblir pour devenir une forte tempête tropicale à partir de la fin de la journée de vendredi, puis s'affaiblir en se dirigeant vers l'ouest, a indiqué le CMN. Le typhon Koinu a fait un mort et près de 400 blessés à Taïwan. Les dégâts les plus importants ont été enregistrés sur l'île des Orchidées, située au large de la côte est de Taïwan et où vivent environ 5.000 personnes, sans faire de blessé. (Reportage d'Albee Zhang à Pékin et de Ben Blanchard à Taipei ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)