Le typhon Khanun s'approche à nouveau du Japon

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le typhon Khanun devrait à nouveau s'approcher de l'archipel d'Okinawa, à l'extrême sud du Japon, avant de se diriger vers le nord pour frapper les îles principales de l'ouest la semaine prochaine, et déverser de fortes pluies au fur et à mesure de sa progression, a annoncé samedi l'Agence météorologique japonaise (JMA). La température a atteint 40 degrés Celsius dans la ville de Date, dans la préfecture de Fukushima, soit la plus élevée de l'année au Japon. Khanun, qui a déjà fait trois morts et plus de 70 blessés dans la préfecture d'Okinawa, se trouvait à environ 100 km à l'ouest de l'île de Tokuno de la préfecture de Kagoshima à 17 heures (08h00 GMT). Les autorités locales restent en état d'alerte élevée en raison des prévisions de fortes pluies et de crues dans le sillage du typhon et alors Okinawa a déjà été frappé par la tempête. Sur des images diffusées par la chaîne publique NHK on pouvait observer des dizaines de voitures submergées par les eaux et des maisons inondées à Naha, la capitale d'Okinawa. Dans les prochaines 24 heures, 200 à 300 millimètres de précipitations sont attendues dans les régions de Kyushu, Shikoku, Kinki et Tokai, tandis que la région d'Amami devrait recevoir 100 à 200 millimètres de pluies, a précisé la JMA. (Reportage Tetsushi Kajimoto ; version française Kate Entringer)