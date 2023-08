Le typhon Khanun fait des morts dans le sud du Japon, des milliers de foyers privés d'électricité

Le typhon Khanun fait des morts dans le sud du Japon, des milliers de foyers privés d'électricité













TOKYO, 3 août (Reuters) - Quelque 166.000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin dans les préfectures d'Okinawa et de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, alors que le typhon Khanun continue sa progression. D'après la chaîne de télévision publique japonaise NHK, jeudi matin, deux victimes du typhon avaient été signalées dans la préfecture d'Okinawa. Au moins 41 personnes ont été blessées lors du passage de Khanun dans les préfectures d'Okinawa et de Kagoshima, selon l'Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes. L'aéroport de Naha, capitale de la préfecture d'Okinawa, a rouvert jeudi après avoir été fermé pendant deux jours. Le ministère japonais des Transports a indiqué que 304 vols avaient toutefois été annulés. Plus de 160.000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin, selon le site internet de l'opérateur d'électricité Okinawa Electric Power. Près de 6.550 foyers étaient également privés d'électricité dans l'archipel Amami, situé dans la préfecture de Kagoshima au nord d'Okinawa, selon l'opérateur d'électricité Kyushu Electric Power. A Taïwan, les écoles et les commerces ont été fermés jeudi dans le nord de l'île en raison du typhon et près de 40 vols internationaux ont été annulés. (Reportage Satoshi Sugiyama; version française Camille Raynaud)