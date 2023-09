Le typhon Haikui frappe Taiwan, des milliers de foyers privés d'électricité

TAIPEI (Reuters) - Près de 26.000 foyers étaient privés d'électricité à Taiwan après le passage du typhon Haikui qui a balayé l'est et le sud de l'île, régions dans lesquelles les écoles et commerces ont fermé tandis que des vols intérieurs ont été annulés. Haikui a touché terre dimanche après-midi dans le sud-est de Taiwan, région montagneuse et peu peuplée, avant de se déplacer vers la pointe méridionale de l'île. Il s'agit du premier typhon à frapper directement Taiwan depuis quatre ans. Le fournisseur public d'électricité Taipower a indiqué que plus de 260.000 foyers ont été victimes d'une coupure de courant mais que 26.000 foyers patientaient toujours pour que l'électricité soit rétablie. Selon les services de secours, 116 personnes ont été blessées. Les autorités enquêtent par ailleurs sur la mort d'un homme dont le corps a été découvert en bordure de route pour établir si son décès est directement lié aux intempéries. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), premier fabriquant mondial de semi-conducteurs, a indiqué que ses usines locales fonctionnaient normalement. Les modèles de prévisions météorologiques prévoient que le typhon touche la Chine mardi matin près de la ville de Shantou, au sud-est du pays, et prédisent qu'il s'affaiblira dans la foulée. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Jean Terzian et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)