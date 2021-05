Le tueur en série Michel Fourniret est mort

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le tueur en série Michel Fourniret, condamné à la prison à perpétuité en France, notamment pour le meurtre de sept adolescentes et jeunes femmes entre 1987 et 2001, est mort lundi à l'hôpital La Pitié Salpêtrière à Paris, a annoncé le procureur de la République Rémy Heitz dans un communiqué.

Le septuagénaire, qui souffrait de problèmes cardiaques et de la maladie d'Alzheimer, avait été hospitalisé en urgence samedi pour des problèmes d'insuffisance respiratoire. Placé dans le coma, son pronostic vital était engagé et jugé non réversible, avaient rapporté plusieurs médias.

Michel Fourniret, surnommé l"'ogre des Ardennes", a été condamné deux fois à la perpétuité, pour des meurtres de jeunes filles et jeunes femmes, et pour l'assassinat en 1988 de la compagne d'un truand afin de s'emparer du butin d'un gang.

Il a depuis été mis en examen à quatre reprises, notamment dans l'affaire de la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003.

(Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)