Le tribunal de commerce de Paris prolonge de deux mois la procédure de sauvegarde de Casino

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Casino a annoncé lundi que le tribunal de commerce de Paris avait prolongé de deux mois la procédure de sauvegarde engagée fin octobre afin de mettre en oeuvre la restructuration de la dette du groupe français de grande distribution. Le détaillant, qui a émis deux avertissements sur ses bénéfices au cours des derniers mois en raison de l'aggravation de la situation dans ses hypermarchés, s'efforce de conclure un accord afin d'éviter la faillite au début de l'année prochaine, lorsque la nouvelle équipe de direction menée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky devrait prendre le contrôle du groupe. Le septième groupe de supermarchés français en termes de parts de marché s'est retrouvé au bord de la faillite après des années d'acquisitions financées par l'endettement et de récentes pertes au profit de ses rivaux. En novembre, Casino a confirmé avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché, sans toutefois préciser les acquéreurs ni le nombre de magasins que l'entreprise envisage de vendre. Auchan et Intermarché ont fait une offre conjointe pour tous les magasins que Casino cherche à vendre pour se procurer des liquidités, tandis que Leclerc et le discounter allemand Lidl figurent également parmi les candidats potentiels, ont indiqué des sources. Les acquéreurs potentiels devaient transformer leurs offres indicatives ou leurs manifestations d'intérêt en offres fermes à partir du 8 décembre et plusieurs d'entre eux l'ont fait, a déclaré lundi une source proche du dossier, sans fournir d'autres détails. Les syndicats de Casino craignent un démantèlement du distributeur en cas de cession des hyper et supermarchés français et ont demandé à rencontrer le ministre des Finances Bruno Le Maire et le président français Emmanuel Macron. Lundi, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a exhorté les autorités françaises à intervenir. "Si Casino cède 400 hypermarchés, évidemment que derrière, le siège et les entrepôts vont être surdimensionnés et qu'il y aura de la casse sociale. Le gouvernement peut peser sur les repreneurs", a-t-elle déclaré sur franceinfo. Si la vente des hyper et supermarchés se réalise, il resterait principalement les magasins Monoprix et Franprix dans le périmètre français. Les syndicats de Casino appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 17 décembre devant le siège historique de l'entreprise à Saint-Etienne (Loire). (Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)